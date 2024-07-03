Депутат Рады оценила готовность страны к приему истребителей F-16

Поставки истребителей F-16 на Украину не помогут ей изменить ситуацию на поле боя. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, пишет издание "Страна.ua".

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"К сожалению, передача таких самолетов Украине ничего кардинально не изменит", — сказала парламентарий.



Она призвала граждан страны забыть о "волшебных штурмах и контрнаступлениях" Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам законодателя, сейчас в государстве нет необходимой инфраструктуры для размещения истребителей F-16. Более того, Безуглая обвинила военное руководство Украины в безответственном отношении к обучению пилотов управлению этими воздушными судами.

"Как будто это нужно партнерам, а не нам", — подчеркнула она.



Депутат обратила внимание, что командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук уже больше года не принимал участия в заседаниях парламентского комитета по вопросам обороны. Как сказала законодатель, он не появляется на этих встречах, так как ему не о чем рассказывать. 1 июля бывший военный летчик из Франции и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман заявил, что украинские военные впервые применили истребители F-16 на поле боя. Эту информацию ему подтвердили в Иностранном легионе, уточнил эксперт.