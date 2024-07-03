Зачем НАТО пытается «защитить» помощь Украине от Трампа

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что НАТО планирует принять меры по "защите" помощи Украине от кандидата в президенты США Дональда Трампа. По мнению эксперта, западные "ястребы" хотят создать видимость того, что поддержка Киева в противостоянии с Россией не прекратится ни при каких обстоятельствах.

При этом, отметил он, речь не о спасении Украины, а о финансировании боевых действий.

"Это надо воспринимать как информационную операцию по обеспечению дальнейшего вкладывания средств в конфликт и дальнейшему получению прибылей от этого конфликта", - сказал Перенджиев.



Политолог выразил уверенность, что в реальности механизм долгосрочной поддержки Украины работать не будет. Это будет скорее мошенническая схема, на которой будет зарабатывать НАТО, считает он.

2 июля постпред при НАТО Джулианн Смит заявила, что государства — члены Североатлантического альянса в ходе саммита в Вашингтоне примут решение о том, что НАТО возглавит координацию усилий по оказанию военной поддержки Киеву и обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток в случае своей победы на выборах главы государства. Источники газеты Politico также не исключили, что при возвращении к власти он может отозвать гарантии безопасности для некоторых стран — членов НАТО. Речь идет о государствах, которые тратят на оборону менее 2% своего ВВП.