Почти половина украинцев согласны на территориальные уступки России в обмен на членство в НАТО и ЕС. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Согласно данным, 45 процентов респондентов выразили согласие на территориальные уступки России в обмен на «свободу выбора» в вопросе вступления в Евросоюз и Североатлантический альянс. 26 процентов украинцев предпочли бы вернуть границы Украины 1991 года и при этом согласиться на нейтральный статус страны. 29 процентов опрошенных не дали четкого ответа.

Также 69 процентов респондентов назвали увеличение военной помощи самым необходимым условием для сохранения обороноспособности страны. 39 процентов опрошенных назвали таким условием вступление Украины в НАТО.

В Киеве ответили на вопрос о территориальных уступках

Ранее опрос ECFR показал скептическое отношение большинства европейцев к победе Украины. Также примерно от трети до половины опрошенных в 14 странах европейского объединения полагают, что конфликт закончится мирным урегулированием.