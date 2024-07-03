Токаев рассказал, почему визит Си Цзиньпина имеет исключительное значение

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Астану, где он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), имеет исключительное значения для отношений Казахстана и Китая. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой КНР. Газета.Ru

«Считаю, что ваш визит имеет исключительное значение. КНР — дружественное соседнее государство, важный стратегический партнер и один из главных союзников», — подчеркнул Токаев. News.ru

«Я высоко ценю ваш значимый вклад в укрепление вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем. Полностью поддерживаю вашу инициативу по выводу сотрудничества между двумя странами на новый уровень на благо наших народов», — добавил лидер Казахстана. mir24.tv