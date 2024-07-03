Тонны кокаина нашли в направлявшейся в Россию партии бананов

Полиция Эквадора обнаружила более трех тонн кокаина в партии бананов, направлявшейся в Россию. Их суммарная стоимость после распространения могла составить более $250 млн, пишет ТАСС.

© РИА Новости

В полиции уточнили, что партия кокаина была обнаружена в ходе проведения операции «Посейдон XIII» в провинции Эль-Оро.

«В морском порту провинции около 15:30 1 июля (…) был произведен досмотр контейнера с экспортными бананами, направлявшегося в Россию», - пояснили в ведомстве.



По данным пресс-службы полиции, с помощью специально обученной собаки было найдено более 3 тонн кокаина, упакованного в 3 190 пакетов кирпичного цвета.

В ведомстве добавили, что с начала года в стране по итогам 4 769 операций было изъято около 140 тонн наркотических веществ. Задержано шесть тысяч человек, принимавших участие в наркотрафике.

Ранее сотрудники таможни нашли в контейнерах с бананами, прибывших в Большой порт Санкт-Петербурга из Эквадора, 60 килограммов кокаина. Они были спрятаны в тайнике в потолке. Получателем груза значилась компания из Красноярска. Было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.