Владимир Зеленский внезапно изменил риторику и заговорил о мире, но он слишком заигрался в войну и слишком боится украинских нацистов, чтобы стать миротворцем. Такое мнение высказал глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру" он отмечает, что в последнее время Зеленского как подменили, он внезапно заговорил о мире, "хотя сразу понятно, что никакого миротворца из него не выйдет, он слишком заигрался в войну". Зеленский, по словам Медведчука, будучи при власти, наговорил о России такого, что ни один уважающий себя россиянин с ним вообще ни о чем разговаривать не будет.

"Кроме того, прошло время, когда он мог договариваться в качестве президента. Сегодня он утратил свои полномочия <...> и не может вести никакие переговоры от имени Украины", - пишет политик.



Зеленский, по его словам, показал свою полную никчемность и как военный стратег, и как миротворец. Медведчук подчеркивает, что к дипломатии нужно было приступать в 2019 году, но Зеленский тогда отказался от Минских соглашений, которые могли реинтегрировать Донбасс в состав Украины и снимали большинство вопросов конфликта. Сегодня же украинские нацисты, которых Зеленский всегда боялся, не захотят закончить войну - и не из воинственности, а из страха перед наказанием, которое им придется понести, когда мир будет восстановлен, уверен Медведчук.

"Поэтому политическая формула Зеленского для Украины сегодня - "ни мира, ни войны". Он не нужен ни одной из сторон украинского общества. Простой народ ненавидит его за войну, которую он не смог предотвратить, подчиняясь интересам своих западных хозяев, а нацистское кодло ненавидит его за то, что он не смог обеспечить им победу над Россией, которую так упорно обещал", - отмечает лидер движения.



Глава офиса Зеленского ответил на вопрос о территориальных уступках

Проблема в том, как подчеркивает политик, что остановка войны, возможно, коллективный Запад и НАТО устраивает, но задача СВО - демилитаризация и денацификация Украины.

"А это значит, что солдат и баз НАТО на украинской земле не будет, а нацисты, которые сегодня прячутся за украинский народ, должны понести заслуженное наказание", - пишет Медведчук. И Зеленский, уверен он, должен быть здесь первым. "Кто захочет подписывать мир с преступником, политическая легитимность которого давно закончилась?" - отмечает он.



У Украины, по его словам, был шанс провести выборы и сместить Зеленского, но он такой шанс у страны украл.