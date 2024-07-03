В Киеве ответили на вопрос о территориальных уступках

Украина не готова идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, пишет Reuters.

По данным издания, таким образом он прокомментировал заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа, о том, что тот может быстро положить конец конфликту.

«Мы не готовы пойти на компромисс ради очень важных вещей и ценностей», - подчеркнул Ермак во время визита в Вашингтон, который состоялся в преддверии саммита НАТО.



По его словам, Украина намерена добиваться от новой администрации США продолжения оказания поддержки, подчеркнув, что будет работать с любым президентом, так как уважает выбор американского народа.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на грядущих президентских выборах разрешит украинский конфликт с помощью переговоров. Более того он уверен, что если бы он до сих пор занимал этот пост, то этот конфликт бы не произошел.

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При этом агентство Reuters сообщило ранее, что два ключевых советника Трампа представили ему план прекращения военных действий на Украине в случае его победы на президентских выборах. Он предполагает, что обе стороны необходимо усадить за стол переговоров. Киев будет предупрежден, что это станет условием для дальнейшего предоставления американской помощи. А Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины.