Бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон призвала Украину идти в наступление для того, чтобы помочь в переизбрании на предстоящих в США выборах действующего главы государства Джо Байдена. Об этом она заявила в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), которые позвонили ей от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

По мнению Хиллари Клинтон, результаты выборов в США зависят в том числе и от действий украинской армии.

«Вы должны продвигаться вперед как можно лучше, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена», - подчеркнула она.



Экс-глава Госдепартамента США также назвала считающегося главным соперником Джо Байдена бывшего президента Дональда Трампа «очень плохим парнем» и «очень опасным человеком».

При этом она высказалась в поддержку вступления Украины в НАТО, заверив, что «усердно работает, чтобы убедить немцев и американцев пойти на это».

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27 июня в США прошли теледебаты между Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом. 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу. При этом телеканал CBS со ссылкой на данные проведенного в конце июня опроса отмечал, что 72% американцев полагают, что умственное состояние президента США Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на высший государственный пост.

После провальных дебатов часть спонсоров Демократической партии США потребовала от действующего президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, «ради собственного блага и блага страны».