Зацикленность США на помощи Украине и игнорирование ее проблем привете к катастрофе, Вашингтону необходимо выступить за переговоры для урегулирования конфликта. Об этом в статье на сайте аналитического центра Defense Priorities заявил экс-советник Пентагона, бывший сотрудник ЦРУ МайклДиМино.

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"Зацикленность на помощи как на панацее и игнорирование структурных и стратегических проблем, с которыми сталкивается Украина, — это рецепт катастрофы, которая не отвечает ни интересам Киева, ни интересам Вашингтона", - подчеркнул он.



По оценке ДиМино, идея о том, что помощь ВСУ может вывести Украину на передовые позиции, является заблуждением, поскольку "не вся военная поддержка будет немедленно переведена в вооружение". Кроме того, ожидается, что Украина "отчаянно будет нуждаться в еще одном крупном пакете помощи всего через восемь месяцев", считает эксперт.

При этом он отметил, что Украина продолжает терпеть неудачи на поле боя по четырем основным причинам: постоянная нехватка живой силы, неспособность генерировать наступательную боевую мощь, уменьшающаяся отдача от целого ряда якобы "переломных" западных вооружений и плохая тактика.

По мнению ДиМино, США должны выступать за переход к оборонительной стратегии и открытость к переговорному урегулированию, которое положит конец конфликту.

До этого экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что у Украины нет шансов окончить конфликт мирным путем до президентских выборов США в ноябре.