Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, где пройдут переговоры глав двух государств. Кадры прибытия китайского лидера транслирует казахстанский телеканал "Жибек жолы".

Председатель КНР прибыл 2 июля в Астану с государственным визитом, а также для участия в 24-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Накануне Токаев и Си Цзиньпин провели дружественную встречу в формате ужина.

Саммит ШОС пройдет в Астане 4 июля. Ранее в Астану для участия в международной встрече также прибыл президент России Владимир Путин.