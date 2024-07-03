Опрос показал скептическое отношение большинства европейцев к победе Украины

Большинство европейцев скептически относятся к победе Украины в конфликте. Отношение жителей стран Европейского союза (ЕС) показал опрос Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

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Согласно результатам исследования, европейцы склонны считать, что Украина не победит Россию на поле боя, причем примерно от трети до половины опрошенных полагают в 14 странах европейского объединения полагают, что конфликт закончится мирным урегулированием.

Многие респонденты также уверены в победе России на Украину. Так, 31 процент опрошенных жителей Греции предсказал победу российских войск, в Италии и Испании — 22 процента респондентов, а в Германии и Франции — 20 процентов.

Ранее данные социологического опроса Института Рональда Рейгана показали, что больше трети опрошенных американцев выступили против военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). 32 процента респондентов заявили, что отправка вооружений Киеву неуместна, и Вашингтону следует озаботиться внутриамериканскими проблемами.