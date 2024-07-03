Пока вы спали: военные корабли РФ в Венесуэле и сомнения демократов в Байдене

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Telegraph: Украину не хотят приглашать в НАТО из-за масштабной коррупции в стране

Страны, входящие в НАТО, не хотят приглашать Украину в Альянс из-за масштабной коррупции в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Как заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, пока Киев продолжает реализовывать реформы, «мы хотим похвалить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в сфере борьбы с коррупцией».

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Вероятных сроков приема не называется.

Группировка "Днепр" сообщила о срыве перегруппировки ВСУ в районе Днепра

Российские бойцы на протяжении последних суток не позволяли противнику перегруппироваться в островном районе Днепра и уничтожали плавсредства, с которых Вооруженные силы Украины хотели высадиться на левом берегу реки, сообщает ТАСС.

Были уничтожены FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты Украины.

Также армия России уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы, а с помощью ударных беспилотников вывела из строя три автомобиля.

Конгрессмены-демократы готовятся обратиться к Байдену, чтобы он вышел из гонки

Конгрессмены-демократы готовятся обратиться к президенту США Джо Байдену с призывом выйти из предвыборной гонки, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

25 членов Палаты представителей от Демократической партии после провального выступления действующего американского лидера на дебатах готовятся обратиться к нему с призывом. Также рассматривается возможность направить Байдену письмо.

Согласно опросу, каждый третий демократ считает, что Байдену не следует переизбираться на второй срок.

ФСБ и МИД могут получить возможность изымать "недействительные" паспорта

ФСБ и МИД России могут получить полномочия по изъятию внутренних «недействительных» паспортов, сообщает ТАСС со ссылкой на проект закона МВД.

Нововведение не связано с наличием проблем в этой сфере правоотношений, а направлено на упреждение неверного толкования либо двусмысленности нормы, содержащейся в федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации», которая предусматривает изъятие внутреннего паспорта.

Законопроектом также предлагается наделить правительство полномочиями по определению порядка установления факта внесения в паспорт недостоверных сведений и критериев, свидетельствующих о наличии в нем таких сведений.

В Венесуэле поприветствовали корабли российского Северного флота

Группа кораблей России прибыла в Венесуэлу с миссией мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэр муниципалитета Варгас Хосе Мануэля Суареса.

По его словам, Каракас и Москва защищают автономию народов и многополярный мир.

Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер», в рамках дальнего похода зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра.