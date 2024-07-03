В Южной Корее распространяется петиция с требованием импичмента президента

Петиция к Национальному собранию с требованием объявить импичмент южнокорейскому президенту Кореи Юн Сок Ёлю набрала более миллиона подписей, сообщает ТАСС со ссылкой на Yonhap.

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Такое количество подписей набралось за десять дней. Петицию также поддержали депутаты ведущей оппозиционной Демократической партии «Тобуро». Для рассмотрения петиции в парламентском комитете ее должны подписать 50 тысяч человек в течение месяца. Затем она может быть вынесена на рассмотрение.

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Уровень одобрения работы президента в настоящее время находится на самой низкой отметке с момента его вступления в должность в мае 2022 года - 21%. Юн Сок Ёль борется с низкими рейтингами. Уже в начале июня 2022 года, спустя месяц после инаугурации, уровень его поддержки опустился ниже 50%, что тогда связывали с приходом на различные посты выходцев из прокуратуры, в системе которой президент сделал свою карьеру.

В марте 2023 года рейтинг упал до 30% после начала нормализации отношений Южной Кореи с Японией, условия которой многим жителям страны показались невыгодными для Сеула. С тех пор этот показатель колеблется в диапазоне 20-40%.