В Южной Корее распространяется петиция с требованием импичмента президента

Петиция с требованием импичмента президента Южной Кореи собрала более миллиона подписей
Петиция к Национальному собранию с требованием объявить импичмент южнокорейскому президенту Кореи Юн Сок Ёлю набрала более миллиона подписей, сообщает ТАСС со ссылкой на Yonhap.
Такое количество подписей набралось за десять дней. Петицию также поддержали депутаты ведущей оппозиционной Демократической партии «Тобуро». Для рассмотрения петиции в парламентском комитете ее должны подписать 50 тысяч человек в течение месяца. Затем она может быть вынесена на рассмотрение.
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Уровень одобрения работы президента в настоящее время находится на самой низкой отметке с момента его вступления в должность в мае 2022 года - 21%. Юн Сок Ёль борется с низкими рейтингами. Уже в начале июня 2022 года, спустя месяц после инаугурации, уровень его поддержки опустился ниже 50%, что тогда связывали с приходом на различные посты выходцев из прокуратуры, в системе которой президент сделал свою карьеру.
В марте 2023 года рейтинг упал до 30% после начала нормализации отношений Южной Кореи с Японией, условия которой многим жителям страны показались невыгодными для Сеула. С тех пор этот показатель колеблется в диапазоне 20-40%.