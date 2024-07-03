Япония внимательно следит за развитием отношений между РФ и КНР

Правительство Японии с большим вниманием следит за развитием отношений между Россией и Китаем. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предстоящие переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Мы с большим вниманием следим за развитием российско-китайских отношений, включая итоги предстоящих переговоров на высшем уровне", - отметил он.



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Как ранее сообщил на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин проведет на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане серию двусторонних встреч с лидерами других стран, включая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Саммит ШОС пройдет 4 июля во Дворце независимости в Астане. В мероприятии ожидается участие глав государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана. Также встречу посетит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерриш.