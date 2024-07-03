Все больше демократов хочет выхода Байдена из предвыборной гонки

В США ведущие демократы начали агрессивно критиковать выступление главы государства Джо Байдена на дебатах и выступать против того, что они называют неубедительным ответом его кампании на опасения, что он больше не пригоден для этой работы, сообщает Politico.

Демократ от Техаса Ллойд Доггетт призвал Байдена действующего президента выйти из предвыборной гонки. Представитель Джим Клайберн (демократ от Южной Каролины), ключевой союзник президента, сказал, что он поддержит вице-президента Камалу Харрис, если Байден уйдет в отставку. Бывший спикер Нэнси Пелоси заявила, что сомневаться в том, было ли выступление Байдена на дебатах «эпизодом или это состояние?».

Байден не выйдет из предвыборной гонки

Губернаторы-демократы также планируют встретиться с главой Белого дома. Это может произойти 3 июля, после того как на этой неделе более двух десятков человек собрались на телефонную встречу, чтобы высказать свое недовольство президентом.

Демократы в американском Конгрессе в основном поддерживали президента, по крайней мере, публично. Теперь многие признали, что он выступил плохо, но утверждают, что Байдена следует судить за все его президентство, а не за 90-минутные дебаты. Двое конгрессменов призвали Байдена уйти в отставку.

Бывший конгрессмен Тим Райан, который баллотировался против Байдена на праймериз Демократической партии в 2020 году, написал в статье в Newsweek под названием «Камала Харрис должна быть кандидатом от Демократической партии на пост президента в 2024 году»: «Наблюдение за борьбой Джо Байдена было душераздирающим. И мы должны проложить новый путь вперед. Байден обещал стать президентом-мостом для следующего поколения. ... К сожалению, этот мост рухнул на прошлой неделе», — говорится в статье.

Райан считает, что демократам нужно «снять пластырь» и выдвинуть Харрис своим кандидатом, похвалив вице-президента за то, что она «вжилась в свою работу».

Конгрессмен Майк Куигли (демократ от Иллинойса) выразил сомнение в том, что у Байдена просто был неудачный вечер во время дебатов, и призвал президента подумать о том, как его место в списке повлияет на судьбу демократов в Конгрессе.