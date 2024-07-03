Харрис ушла от вопроса о готовности возглавить США вместо Байдена
Вице-президент США Камала Харрис ушла от ответа на вопрос о ее готовности возглавить страну вместо действующего главы государства Джо Байдена.
Она заявила в эфире телеканала CBS, что «гордится тем, что является напарницей» действующего американского лидера.
«Джо Байден - наш кандидат», - подчеркнула политик.
Таким образом она прокомментировала призывы некоторых однопартийцев о том, что Байдену следует выйти из президентской гонки.
Напомним, что 28 июня в штате Атланта прошли первые телевизионные дебаты Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Отмечается, что члены Демократической партии США выразили обеспокоенность выступлением действующего американского лидера.
В свою очередь действующий американский лидер заявил, что плохо выступил на дебатах из-за усталости от международных поездок.