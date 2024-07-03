АДГ и правые партии создают новую фракцию в ЕП против антироссийских санкций

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) и ряд других правых партий интенсивно работают над созданием новой фракции в Европарламенте, которая будет против антироссийских санкций и нынешней политики ЕС.

Об этом заявил председатель венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи.

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«Наши переговоры сейчас идут интенсивно, и скоро станет ясно, к чему мы пришли», — передаёт его слова РИА Новости.



Ранее в Der Spiegel писали, что АдГ собирается создать «пророссийскую» фракцию в Европарламенте.

Также в АдГ заявили, что Германия не должна вступать в конфликт на Украине.