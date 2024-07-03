Генсек ООН прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 3-4 июля.

Информацию о прибытии Гутерриша распространила пресс-служба ООН. Ранее в пресс-службе сообщили, что Гутерриш также посетит Алма-Ату и проведет встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Это второй официальный визит генсека в Казахстан. Первый состоялся в 2017 году.

Утром в среду для участия в саммите в Астану прилетел президент России Владимир Путин. Основная программа форума запланирована на 4 июля. Но двусторонние встречи на его полях начнутся в среду. Так, Путин пообщается в Астане с главами как минимум шести иностранных государств. Среди них - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и руководитель Китая Си Цзиньпин. Также ожидаются переговоры с лидерами Азербайджана, Казахстана, Монголии, Пакистана.

На четверг согласованы контакты с врио президента Ирана Мохаммадом Мохбером - он руководит страной после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Не исключены и другие встречи.

Программа самого саммита включает обсуждение международной и региональной повестки дня, а также подписание 24 документов.