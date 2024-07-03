Президент Финляндии призвал Европу перейти к "экономике военного времени"

Президент Финляндии Александер Стубб в интервью агентству Bloomberg призвал Европу активно вооружаться.

Стубб считает, что Европе необходимо перейти к "экономике военного времени", объединить заказы на вооружения и развивать оборонную промышленность в долгосрочной перспективе. Он отметил, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) также должен "выйти за пределы своих красных линий" и более энергично финансировать военную промышленность.

В апреле западные СМИ сообщили, что Евросоюз намерен возродить план "Союз рынков капитала" (CMU) с целью получения сотен миллиардов евро на ускоренное наращивание оборонного потенциала блока, доведения минимального уровня военных расходов стран-членов до 2% ВВП. По оценке Европейского центрального банка (ЕЦБ), только для достижения такого целевого показателя военных затрат ЕС необходимо изыскивать ежегодно €75 млрд.