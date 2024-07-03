Ле Пен ведет переговоры с другими партиями в Европарламенте

Представители партии «Национальное объединение», которую во французском парламенте возглавляла Марин Ле Пен, ведут переговоры с другими группами в Европейском парламенте, сообщает Bloomberg.

Это может привести к отказу ее партии от ее нынешней политической линии и объединению усилий с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По словам собеседника агентства, непосредственно участвовавшего в переговорах, члены группы Ле Пен «Идентичность и демократия» планируют встретиться с союзниками по Евросоюзу на следующий день после завершения второго тура выборов во Франции в эти выходные, чтобы обсудить будущее партии.

Несколько членов группы решают, присоединяться ли к новому популистскому альянсу, объявленному на этой неделе Орбаном. Отвечая на вопрос о возможном союзе с премьером Венгрии, Ле Пен заявила, что ее партия рассмотрит варианты после выборов. Среди партий, которые выразили заинтересованность в присоединении к зарождающейся группе Орбана — партия «Лига» Маттео Сальвини и само «Национальное объединение» Ле Пен. Если французские политики решат присоединиться к Орбану, многие другие последуют их примеру.

Если это произойдет, то будет означать большую победу для крайне правого лидера Венгрии, который стремится укрепить свое влияние в блоке. Группа Орбана «Патриоты Европы» хочет проводить крайне правую популистскую программу, которая включает в себя планы по ограничению влияния Европейского союза в национальной политике, возвращению власти государствам-членам и ограничению иммиграции в блок.

Ле Пен отмахнулась от критики, что она избегает изложения парламентских планов ЕС перед голосованием во Франции из опасения, что они могут быть сочтены слишком дружественными по отношению к России. Обвинения в том, что она поддерживает Москву «как всегда лживы», отметила Ле Пен.