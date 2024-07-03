Байден провел телефонный разговор с президентом ЮАР

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой, они обсудили отношения двух стран. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

По ее информации, Байден и Рамапоса "обсудили двусторонние отношения США и ЮАР в областях будущего партнерства, в том числе по линии лидерства в Группе двадцати".

"Соединенные Штаты и Южная Африка привержены углублению сотрудничества и продвижению совместных интересов, включая рост экономического процветания, борьбу с климатическим кризисом, укрепление систем здравоохранения", - говорится в сообщении пресс-службы.



Байден также поздравил Рамапосу с переизбранием на пост президента и приветствовал формирование правительства национального единства ЮАР.