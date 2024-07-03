Лукашенко освободил тысячи заключенных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил амнистию почти 8 тысяч заключенных. Информация об этом была опубликована на сайте национального правового интернет-портала страны.

Соответствующий закон глава государства подписал в связи с 80-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Согласно документу, освобождение от наказания или его смягчение предусматриваются для несовершеннолетних, беременных женщин, пенсионеров и имеющих детей в возрасте до 18 лет одиноких мужчин. Также амнистия коснется инвалидов первой и второй группы, больных туберкулезом и онкологией, ВИЧ-инфицированных и пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Закон вступил в силу со дня его официального опубликования, 3 июля.