СМИ: Украину не хотят приглашать в НАТО из-за масштабной коррупции

Страны - члены НАТО не хотят приглашать Украину вступить в альянс из-за масштабной коррупции в стране. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

"Мы должны сделать шаг назад и высоко отметить все, что Украина сделала во имя реформ за последние два года, - сказал неназванный представитель американского внешнеполитического ведомства. - Пока они продолжают реализовывать эти реформы, мы хотим похвалить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Это приоритетная тема для многих из нас".



В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. НАТО приняла 11 июля 2023 года итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразила уверенность в том, что будущее страны - в альянсе. Вероятных сроков приема не называлось.