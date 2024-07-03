Окружение Байдена заметило, что его промахи становятся все более частыми

Окружение президента США Джо Байдена замечает, что промахи американского лидера становятся все более частыми и ярко выраженными. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times (NYT).

По ее данным, официальные лица, встречающиеся с ним за закрытыми дверями, заметили, что президент все чаще выглядит "растерянным и вялым", а также теряет нить разговора. Ошибки, которые совершает Байден, выступая на публике, также становятся "более частыми и более выраженными", что не может не тревожить людей.

Как указывает издание, Байден был настолько истощен после поездок в Европу в июне, что команда была вынуждена сократить время на подготовку к теледебатам с экс-президентом США Дональдом Трампом и дать ему время отдохнуть с семьей. При этом, как отмечает источник, сама подготовка никогда не начиналась раньше 11 утра и Байдену каждый день давали время на дневной сон.

Байден, которому 81 год, нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение возможности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.