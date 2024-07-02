Орбан заявил, что Зеленский сомневается насчет прекращения огня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский сомневается насчет идеи о прекращении огня. Об этом сообщает Die Weltwoche.

По словам Орбана, Зеленский был «не в восторге» от подобной инициативы. Как считает премьер Венгрии, это связано с неудачными попытками установить режим прекращения огня, с которыми Киев столкнулся в прошлом.

«У него некоторые сомнения на этот счёт. Он был весьма не в восторге от этого. Он сказал, давайте поразмышляем об этом, давайте подумаем об этом. У него есть некоторый плохой опыт с предыдущими прекращениями огня, которые в его интерпретации не были хорошими для Украины. Поэтому он понял позицию, он объяснил свои ограничения и мы посмотрим как можно продолжить», — рассказал он.



Ранее Орбан посетил Киев с необъявленным визитом.