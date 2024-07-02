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Guardian: европейцы перестали верить в победу Украины

Европейцы перестали верить в победу Украины в противостоянии с Россией, они полагают, что конфликт должен завершиться мирными переговорами, пишет Guardian со ссылкой на опрос «Европейского совета по международным отношениям».

В Европе высказались об окончании конфликта на Украине
© ТАСС

Исследователи пояснили, что наиболее вероятным исходом во многих европейских странах теперь считается достижение договоренности с Россией, а не прямая военная победа Украины.

Вместе с тем, на Украине больше половины участников опроса (58%) заявили, что верят в победу ВСУ, 30% выразили надежду на мирное урегулирование, 1% признался, что верит в победу России. Кроме того, 38% эстонцев отметили, что верят в безоговорочную победу украинцев.

Одна треть французов, принявших участие в опросе, высказалась за поддержку Украины в возвращении утраченных территорий, еще треть предпочла бы подтолкнуть Киев к переговорам о мирном соглашении с Россией, а последняя треть осталась в стороне, уточнили эксперты.

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Респонденты из Италии, Греции, Болгарии подчеркнули, что считают плохой идеей увеличение поставок оружия на Украину.

Опрос был проведен в Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Испании, Нидерландах, Польше, Португалии, Украине, Швеции, Швейцарии, Чехии, ФРГ, Франции, Эстонии в первой половине мая 2024 года. В нем приняли участие 19556 человек.