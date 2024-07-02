В Европе высказались об окончании конфликта на Украине

Европейцы перестали верить в победу Украины в противостоянии с Россией, они полагают, что конфликт должен завершиться мирными переговорами, пишет Guardian со ссылкой на опрос «Европейского совета по международным отношениям».

Исследователи пояснили, что наиболее вероятным исходом во многих европейских странах теперь считается достижение договоренности с Россией, а не прямая военная победа Украины.

Вместе с тем, на Украине больше половины участников опроса (58%) заявили, что верят в победу ВСУ, 30% выразили надежду на мирное урегулирование, 1% признался, что верит в победу России. Кроме того, 38% эстонцев отметили, что верят в безоговорочную победу украинцев.

Одна треть французов, принявших участие в опросе, высказалась за поддержку Украины в возвращении утраченных территорий, еще треть предпочла бы подтолкнуть Киев к переговорам о мирном соглашении с Россией, а последняя треть осталась в стороне, уточнили эксперты.

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Респонденты из Италии, Греции, Болгарии подчеркнули, что считают плохой идеей увеличение поставок оружия на Украину.

Опрос был проведен в Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Испании, Нидерландах, Польше, Португалии, Украине, Швеции, Швейцарии, Чехии, ФРГ, Франции, Эстонии в первой половине мая 2024 года. В нем приняли участие 19556 человек.