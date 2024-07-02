Отдел фетв Муфтията Дагестана не нашел оснований для запрета никаба

Отдел фетв Муфтията Дагестана сообщил, что эксперты не нашли достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. Об этом муфтият сообщил в своем Telegram-канале.

Как рассказал руководитель отдела Ахмед-Хаджи Исаева, Муфтият провел соответствующее исследование шариатских текстов. В результате отдел пришел к выводу, что достаточных оснований для запрета в текстах нет.

«После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба», — сообщили в отделе Муфтията.



При этом в Муфтияте не исключили, что подобный запрет все-таки может появиться из-за соображений безопасности.

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«Стоит отметить, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, поскольку безопасности общества в исламе отводится первостепенное значение», — добавили в отделе.



Никаб представляет из себя традиционный женский головной убор, используемый в арабских странах. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал запретить в стране ношение никаба.