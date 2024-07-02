Белый дом сделал заявление о лидерстве Байдена

Президент США Джо Байден способен обеспечивать лидерство страны на мировой арене, несмотря на свой возраст и состояние. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «РИА Новости».

По ее словам, Байден «продолжит фокусироваться на решении вопросов американского народа, включая экономику, здравоохранение и социальное обеспечение».

«А также обеспечении того, чтобы мы продолжали быть лидерами на мировой арене, и это то, что этот президент в состоянии делать», — добавила Жан-Пьер.



При этом она признала возраст и «замедление» Байдена, отметив, что никто в Белом доме ничего не скрывает о состоянии главы США.

Запад встревожился из-за состояния Байдена на дебатах

Ранее в США заявили, что в случае отказа американского лидера от переизбрания на пост, его место в качестве кандидата на пост главы страны от демократов займет вице-президент Камала Харрис.