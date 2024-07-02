Оценены шансы на победу альтернативного Байдену кандидата

Альтернативный действующему президенту США Джо Байдену кандидат от Демократической партии имел бы больше шансов на победу на выборах, пишет CNN со ссылкой на опрос SSRS Research.

Три четверти участников опроса полагают, что у демократов были бы лучшие шансы сохранить президентство, если бы выдвигался кто-то другой, а не Байден, уточнили исследователи.

Почти половина респондентов (49%) отметила, что при выборе между Трампом и Байденом проголосовала бы за экс-президента. Отдать голоса за действующего лидера предпочли 43% участников опроса.

Вместе с тем, при выборе между вице-президентом Камалой Харрис и Трампом голоса разделились почти поровну: 45% за представительницу Демпартии, 47% за республиканца.

Возможная преемница Байдена выразила ему поддержку

По мнению экспертов, рейтинг Байдена резко упал после неудачных дебатов в конце июня.

Опрос проводился онлайн и по телефону 28-30 июня среди 1274 избирателей, погрешность составила 3,5%.