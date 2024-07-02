В США отказались говорить о бесполетной зоне над частью Украины

Вашингтон не готов говорить о создании бесполетной зоны над частью Украины в ответ на соответствующие призывы Киева. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель, передает «РИА Новости».

Его попросили прокомментировать призывы Украины создать бесполетную зону над частью территории страны.

«Нечего сказать об этом сейчас», — ответил на это Патель.



Ранее сообщалось, что Киев призывает союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, чтобы развернуть системы ПВО в Польше и Румынии. Предполагается, что эта тема может быть затронут на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.