Госдеп обратился к России из-за председательства в Совбезе ООН

Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель пожелал России удачи во время председательства в Совбезе ООН.

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Такое заявление он сделал во время общения с журналистами. Отвечая на просьбу прокомментировать тот факт, что в июле Россия станет председателем Совбеза ООН, Патель пожелал Москве удачи от имени Госдепа.

«Мы желаем им удачи», — заявил он.



Напомним, что в июле председательство в Совбезе ООН на месяц перешло к России. Ранее стало известно, что РФ планирует провести центральные события своего председательства в середине месяца.