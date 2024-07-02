Лукашенко объявил об освобождении тяжелобольных оппозиционеров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные оппозиционеры, которые участвовали в протестах в 2020 году. Его слова приводит ТАСС.

Лукашенко уточнил, что речь идет в первую очередь об оппозиционерах с онкологией.

«Мы должны действовать по-людски. Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжелобольные, как пишут, наши, которые не успели сбежать и находятся в местах не столь отдаленных, которые ломали, крушили страну в 2020 году», — сказал он на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.



Напомним, что в 2020 году Лукашенко победил на президентских выборах, это стало его шестым сроком на этом посту. Однако в стране из-за этого прошли масштабные акции протеста, которые подавили. Многие протестующие и лидеры оппозиции тогда получили тюремные сроки.