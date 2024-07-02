Кандидата в президенты США обвинили в домогательствах

Кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего обвинили в домогательствах. Об этом сообщает Vanity Fair.

Обвинения выдвинула бывшая няня детей политика Элиза Куни. Согласно ее показаниям, в 1998 году 23-летняя Куни устроилась няней в дом Кеннеди-младшего. В какой-то момент политик стал распускать руки — против ее желания трогал девушку за ногу, а также приставал после занятий йогой.

При этом Куни молчала о произошедшем до 2017 года — только после появления движения #MeToo она рассказала о домогательствах матери.

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«Была ли я в ужасе? Конечно. Удивилась ли я? Не особо. И не из-за имени Кеннеди, а из-за знания того, какие были порядки, особенно в мире привилегированных», — рассказала мать Элизы Куни.



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