Обама усомнился в перспективе переизбрания Байдена после его провала на дебатах

Бывший президент США демократ Барак Обама засомневался в перспективах переизбрания на второй срок его однопартийца Джо Байдена после неудачного выступления на дебатах. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их информации, Обама в частном порядке дал выступлению Байдена намного более жесткую оценку, чем в публичных заявлениях.

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44-й президент США также позвонил Байдену по телефону после дебатов и предложил свою помощь в качестве личного советника, отметили источники.

Издание отмечает, что Обама давно испытывает беспокойство по поводу перспектив победы демократов над экс-президентом республиканцем Дональдом Трампом и неоднократно предупреждал Байдена о сложности нынешней президентской гонки. Как пишет WP, он также выражал озабоченность ситуацией непосредственно перед дебатами.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.