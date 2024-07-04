Американцы считают Байдена старым для переизбрания

Большая часть американцев считают президента США слишком старым для переизбрания на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal.

Согласно исследованию, 80% респондентов согласны с мнением, что Байден стар для еще одного президентского срока. При этом отмечается, что две трети сторонников Демократической партии заменили бы Байдена на другого кандидата. 47% опрошенных заменили бы как нынешнего президента, так и экс-главу государства Дональда Трампа на других кандидатов.

Издание утверждает, что если бы президентские выборы проходили сегодня, то 48% респондентов проголосовали бы за Трампа, 42% - за Байдена.

Опрос проводился с 29 июня по 2 июля среди 1,5 тыс. американцев. Погрешность составляет 2,5 п.п.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.