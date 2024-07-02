Дональд Трамп, 45-й президент США и кандидат в президенты, в случае повторного избрания предпримет «радикальную переориентацию» Североатлантического альянса, рассказал эксперт по обороне Дэн Колдуэлл. Об этом пишет Politico.

По его словам, в рамках плана по модернизации альянса Трамп будет добиваться того, чтобы США вместо страны — основного поставщика боевой мощи в Европе стали государством, которое оказывает поддержку только во время кризиса.

Консультанты Трампа, на вопрос журналистов о планах политика в сфере безопасности, пояснили, что Вашингтон сохранит «ядерный зонтик» над Европой, ряд военных баз, ВМФ. Вместе с тем, пехота, бронетехника, артиллерия перейдут в зону ответственности ЕС.

Кроме того, в рамках блока может быть введена двухуровневая система. Страны НАТО, затраты которых на оборону не достигают 2% от ВВП, попадут во «второй эшелон». Это означает, что на них не будет распространяться 5-я статья договора.

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По словам сторонников Трампа, он обдумывает компромиссный вариант выхода из кризиса на Украине. Согласно сценарию, альянс обязуется остановить продвижение на восток, откажется принимать Грузию и Украину.

Члены штаба пояснили также, что политик может выдвинуть ультиматум Киеву: если Владимир Зеленский не сядет за стол переговоров с Москвой, то США прекратят военную помощь.