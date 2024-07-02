Маск обвинил NYT в нападках на свободу слова

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск обвинил газету The New York Times в нападках на свободу слова. Соответствующий пост появился в социальной сети X.

К нему он прикрепил скриншот со статьей в газете, озаглавленный как «Первая поправка вышла из-под контроля».

«The New York Times атакует "вашу" свободу слова!» — написал Маск в посте.



Также он согласился с мнениями пользователей X, которые считают, что NYT превратилась в «мусор» и «вышла из-под контроля».

Ранее Маск обрушился с критикой на Associated Press и Reuters. Он назвал их «пропагандистской машиной» и «худшим» из традиционных СМИ в мире соответственно.