Лукашенко заявил, что Западу нужна эскалация на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам Запада нужна эскалация конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время мероприятия к Дню Независимости Белоруссии. По словам Лукашенко, страны Запада осознанно дестабилизируют ситуацию на Украине, чтобы ввести на территорию страны свои войска. По этой причине, как считает белорусский президент, западные страны не планируют «уходить с Украины».

«Сегодня огромные деньги вброшены в Украину. Я убежден, что американцы, прежде всего, и Запад не собираются уходить с Украины. Это прекрасный плацдарм, хорошие земли… Кто оттуда уйдет? Но воевать-то некому, поэтому нужна серьезная эскалация, чтобы ввести туда натовские подразделения, натовские войска. Наемники не справляются», — считает он.



Лукашенко также добавил, что Запад также хотел бы втянуть в конфликт Белоруссию.

«Хотелось бы втянуть Беларусь в войну, но это не получится. Мы ни в какие боевые действия ввязываться не собираемся, потому что знаем, к чему это приведет. Но натовцам нужен повод, ситуация на фронте у украинцев катастрофическая, очень серьезная», — добавил он.



Ранее Лукашенко заявил, что ситуация на границе с Украиной нагнетена из-за прибытия в Минск контингента России.