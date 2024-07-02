Лукашенко: силовики контролируют ситуацию на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о перекрытии южной и западной границ силовиками, они контролируют ситуацию. Его слова приводит «РИА Новости».

Лукашенко отметил, что «предусмотрел все».

«Наши подразделения там, где мы определили, находятся. То есть мы перекрыли как южную границу с Украиной, так и западную с Евросоюзом, чтобы не дай бог не допустить какой-либо оплошности, как это уже было в нашей истории», — добавил он.



Ранее Лукашенко заявил, что мир балансирует на грани глобальной катастрофы.