Мир опять балансирует на грани очередной глобальной катастрофы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, заявления по ключевым вопросам текущей международной повестки президент сделал на проходящем в минском Дворце Республики торжественном собрании, посвященном отмечаемому 3 июля Дню независимости Белоруссии.

По его оценке, коллективный Запад в настоящее время объединяет жажда наживы за чужой счет и генетическая ненависть к победителям.

Глава государства отметил, что Великая Отечественная война завершилась восемь десятилетий назад. Вместе с тем, отметил он, люди в республике до сих пор вздрагивают, когда слышат такие слова, как «оккупация», «геноцид», «карательные операции», «гетто», «лагеря смерти».

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По его словам, в каждом кадре кинохроники военных лет — память страны и ее боль, история белорусских семей. Но эта правда о войне не нужна Западу, подчеркнул Лукашенко.

«У руля наследники тех, кто капитулировал. Наследники и идейные, и прямые. Для них в 1945-м ничего не закончилось. Более того, начался новый «крестовый поход», — уточнил президент.



Лукашенко предположил, что лидеры западных стран снова считают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от своих домов, что можно держать чудовище на коротком поводке.

На Западе снова не понимают, что нацизм неуправляем, что он сорвется и придет к ним, в их же дома, резюмировал глава Белоруссии.