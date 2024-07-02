Орбан подготовит отчет для Совета ЕС по итогам переговоров с Зеленским

По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским будет подготовлен отчет для Совета Европейского союза (ЕС), включающий вопрос прекращения конфликта. Об этом Венгрии Виктор Орбан в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале политика.

«Я, естественно, подготовлю отчет о переговорах с Зеленским для Совета ЕС, то есть премьер-министров ЕС, на основе которого можно будет принять необходимые европейские решения по разрешению конфликта», — рассказал венгерский глава правительства.



Орбан добавил, что соглашение о прекращении огня, заключенное к определенному сроку, «даст возможность ускорить начало мирных переговоров России и Украины». Он отметил, что проговаривал этот вопрос с Зеленским, и поблагодарил его за «честное обсуждение и ответы».

Ранее премьер Орбан заявил, что приехал в Киев, чтобы помочь урегулировать конфликт на Украине. Он рассказал, что в ходе своего визита на Украину обсудил с Зеленским возможность прекращения конфликта до начала мирных переговоров с Россией.