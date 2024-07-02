Губернатор американского штата Мичиган Гретхен Уитмер выразила свою поддержку действующему президенту США Джо Байдену. При этом ранее некоторые СМИ назвали ее возможной преемницей Байдена в качестве кандидата от демократов. Об этом сообщает Michigan Public.

Согласно заявлению Уитмер, она продолжает верить в победу Байдена на следующих президентских выборах в США. Она также подчеркнула, что полностью поддерживает действующего главу государства «в его борьбе против Дональда Трампа».

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«Я с гордостью поддерживаю Джо Байдена в качестве нашего кандидата и я на 100% на его стороне в борьбе против Дональда Трампа. <...> Я не только верю, что Джо может победить в Мичигане, я знаю, что он может это, потому что у него есть для этого все необходимое: он снизил расходы на здравоохранение, вернул рабочие места на производстве и стремится восстановить репродуктивную свободу, которую женщины потеряли при Дональде Трампе», — заявила она.



Напомним, что в ночь на 29 июня в США прошли теледебаты между Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом. По итогам дебатов, 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу.