Киев полагает, что любые мирные инициативы не следует рассматривать в отрыве от других аспектов урегулирования, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. Об этом пишет ТАСС.

Накануне в Киева прошла встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским. В ходе переговоров венгерская сторона предложила Украине пойти на прекращение огня.

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«Он [Орбан] высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий. Зеленский выслушал собеседника, однако в ответ изложил свою позицию», — пояснил Жовква.



Чиновник уточнил, что позиция Украины «довольно четкая, понятная и известная». Она заключается в том, что процессы прекращение огня не могут рассматриваться в отрыве от остальных аспектов. Кроме того, в Киеве полагают, что следует добиваться урегулирования по линии так называемых «саммитов мира».