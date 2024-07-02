В ООН обратились с призывом к России

ITU на фоне жалоб со стороны Люксембурга, Нидерландов, Украины, Франции и Швеции призвал Россию прекратить «любые преднамеренные действия, направленные на создание вредных помех частотным присвоениям других администраций». Об этом пишет РБК.

ITU — комитет по регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи. Организация является спецподразделением ООН, курирует коммуникационные технологии.

По данным портала, власти ряда европейских стран обратились в комитет с заявлениями о помехах для каналов, «транслирующих преимущественно украинские теле- и радиопрограммы», а также каналов нидерландской администрации.

В заявлениях они сообщили о том, что по данным спутниковых операторов, «источником помех были наземные станции, расположенные в районах Москвы, Калининграда и Павловки».

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В ITU призвали Россию провести расследование о наличии наземных станций, создающих сбои, а власти сторон — «проявлять максимальную добрую волю и взаимопомощь при разрешении случаев вредного вмешательства».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление комитета, что Москве «неизвестно об осуждении структурами ООН действий России, направленных на создание помех для европейских спутниковых систем».