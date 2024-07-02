В США рассказали, кто придет на замену Байдену при его выходе из гонки

В случае отказа президента США Джо Байдена от переизбрания на пост, большая часть собранных его кампанией средств перейдет вице-президенту Камале Харрис, которая также займет его место в качестве кандидата на пост главы страны от демократов. Об этом сообщает NBC News.

При этом телеканал отметил, что Байден не планирует выходить из предвыборной гонки, однако такой сценарий обсуждался во время разговора команды президента и спонсоров его кампании 30 июня.

«Если он решит отказаться от участия в гонке, Харрис будет контролировать большую часть денег на счете их предвыборной кампании», — сообщила глава предвыборного штаба американского главы Джули Чавес Родригес.



При этом, по ее словам, эти средства вице-президент сможет получить только если сменит Байдена на посту кандидата в лидеры страны от демократов.

Спонсоры демократов поставили ультиматум Байдену

Ранее сообщалось, что команда действующего главы США продолжает верить, что американцы проголосуют за него в 2024 году, несмотря на его возраст и «умственную некомпетентность».