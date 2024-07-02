Пока вы не уснули: призыв Китая к НАТО и ультиматум Байдену

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Китай обратился с призывом к НАТО

Североатлантическому альянсу следует задуматься о своей роли в коренных причинах украинского кризиса и о том, что блок сделал для безопасности в Европе и во всем мире. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"НАТО следует задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о том, что организация сделала для мира и безопасности в Европе и во всем мире вместо того, чтобы уклоняться от ответственности, перекладывая вину за конфликты на другие стороны", - сказала она.



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В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудят детали будущего визита российского лидера в Турцию на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

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Погода в Москве повторила 134-летний рекорд

© Zuma/ТАСС

Жара в Москве во вторник, 2 июля, повторила 134-летний рекорд, достигнув 31,9°, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты отметили, что в 10 часов мск столбики термометров метеостанции у гостиницы «Балчуг» уже показывали +31°. Вместе с тем, на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, воздух к этому моменту прогрелся до +29,6°.

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В Генштабе России уточнили возможный срок завершения СВО

Россия завершит специальную военною операцию осенью 2024-го года. Ранее озвученный возможный срок окончания боевых действий уточнил замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов в эфире Первого канала.

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На трассе в Краснодарском крае прогремели взрывы

Газовоз, перевозящий бытовые баллоны с газом, загорелся в Апшеронском районе Кубани. Об это сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 08:55 мск 2 июля диспетчеру Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: Апшеронский район, станица Ширвановская, поворот на хутор Гуамка. В 09:11 мск по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание газовоза, перевозящего бытовые баллоны с газом", - говорится в сообщении.



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Поставки трубопроводного газа из России в Европу резко выросли

За полгода экспорт трубопроводного газа из России в Европу вырос почти на треть. О резком росте поставок со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщает газета «Ведомости».

За шесть месяцев экспорт увеличился до 15,4 миллиарда кубометров (плюс 27 процентов в годовом выражении). Так, в июне прокачка выросла еще на 23 процента, до 2,5 миллиарда кубометров.

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Фигуранты дела о похищении итальянца в Москве дали показания

Четверо фигурантов дела о похищении гражданина Италии в центре Москвы дали признательные показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя.

Им предъявили обвинение в похищении человека организованной группой. Они признали вину в полном объеме.

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Две бригады ВСУ сдались в плен под Авдеевкой

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает о новом случае массового перехода украинских солдат на российскую сторону. По данным канала, в районе Авдеевки на Донецком направлении две бригады Вооруженных сил Украины были оставлены своими командирами на передовой и приняли решение о капитуляции. 110-я и 31-я бригады перешли на сторону России и были пленены военными 1-й Славянской бригады.

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Спонсоры демократов поставили ультиматум Байдену

Часть спонсоров Демократической партии США потребовала от действующего президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, «ради собственного блага и блага страны». Об этом пишет газета Daily Mail.

27 июня в США прошли теледебаты между Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом. 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу. При этом телеканал CBS со ссылкой на данные проведенного в конце июня опроса отмечал, что 72% американцев полагают, что умственное состояние президента США Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на высший государственный пост.

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Роналду установил антирекорд футбола XXI века

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил антирекорд футбола XXI века. Об этом сообщает Sofascore в соцсети X.

Роналду стал первым европейцем в XXI веке, не забившим три пенальти на больших турнирах в составе сборных. Ранее это происходило на Евро-2016 и чемпионате мира-2018.

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