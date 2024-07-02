Более 100 человек погибли во время давки на религиозном фестивале в Индии

По меньшей мере 107 человек погибли во время давки на религиозном мероприятии в городе Хатрас штата Уттар-Прадеш в Индии. Об этом пишет Hindustan Times со ссылкой на полицию штата. RT на русском

Инцидент произошел после выступления местного религиозного проповедника. Послушать его обращение собралась огромная толпа. Когда речь завершилась, люди стали покидать место мероприятия, и началась давка. mir24.tv

Ранее не менее 294 человек погибли, более тысячи пострадали в результате столкновения поездов в индийском штате Одиша. Деловая газета «Взгляд»