Решение Верховного суда США, признавшего за экс-президентом США Дональдом Трампом частичный иммунитет, создает опасный прецедент. Об этом заявил действующий американский лидер Джо Байден.

В ходе выступления, которое транслировал Белый дом, он выразил мнение, что решение суда «является фундаментально новым принципом» и «почти наверняка означает» отсутствие у президента каких-либо ограничений.

«Это – опасный прецедент, поскольку полномочия администрации больше не будут ограничены законом и даже Верховным судом США», — указал Байден.



Он также отметил, что из-за решения Верховного суда американская общественность вряд ли получит от Трампа ответы на вопросы о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Спонсоры демократов поставили ультиматум Байдену

Ранее Трамп приветствовал решение суда, назвав его «большой победой для конституции США и демократии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».