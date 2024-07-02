В Польше нашли альтернативу репарациям от Германии

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что одной из альтернатив репарациям со стороны Германии может стать укрепление ее военного сотрудничества с Польшей. Об этом сообщает wPolityce.

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Осенью 2022 года в Польше представили доклад о потерях страны во Второй мировой войне. Ущерб, нанесенный Германией, поляки оценили в 6,2 триллиона злотых (1,3 триллиона долларов) и потребовали от Берлина выплатить эту сумму в виде репараций. В Берлине тогда заявили, что с точки зрения немецких властей вопрос репараций закрыт.

На совместной пресс-конференции с Туском 2 июля канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил эту позицию. В то же время он заявил, что Германия «осознает свою историческую ответственность». Он указал, что Берлин предлагает инициативы, связанные с поддержкой пострадавших во Второй мировой войне. Шольц также сообщил, что в Берлине создадут место памяти поляков-жертв войны.

Польша пообещала добиться репараций от Германии

Туск заявил, что не существует сумм, которые могли бы компенсировать Польше ее потери в результате нападения Германии. В то же время премьер подчеркнул, что он не разочарован «предложением и добрым жестом со стороны канцлера и правительства Германии».

«Если Германия, не в контексте репараций, готова выплатить компенсации непосредственным жертвам, <…> и готова взять на себя совместную ответственность за безопасность на континенте <…>, - это шаги и сигналы в правильном направлении», - заявил польский премьер.



Он подчеркнул, что разговоры об исправлении ошибок, сохранении памяти и военном сотрудничестве должны помочь Польше и Германии строить хорошие отношения. Туск отметил, что между странами не должно возникать дипломатических войн, «не говоря уже о реальном конфликте».