Орбан назвал главную тему председательства Венгрии в Совете ЕС

Мир на Украине будет главной темой председательства Венгрии в Совете Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, передает РИА Новости.

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«Самый важный вопрос в течение последующих шести месяцев венгерского председательства в Евросовете — вопрос прекращения конфликта между Россией и Украиной», — рассказал политик.



Орбан также выразил желание воспользоваться своим визитом в Киев, чтобы обсудить ситуацию с венгерским меньшинством, проживающим на Украине. В частности, он хотел бы узнать, «как им помочь».

Ранее Орбан заявил, что приехал в Киев, чтобы помочь урегулировать конфликт на Украине.